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| | Роботы могут стать причиной забастовок в Лас-Вегасе

Роботы могут стать причиной забастовок в Лас-Вегасе

Сегодня, 11:25

Работники отелей, казино и развлекательных комплексов Лас-Вегаса готовятся выйти на забастовку. Одной из причин для такого решения могла стать повсеместная автоматизация процессов и широкое распространение роботов.

 Одним из любопытнейших заведений Лас-Вегаса за последнее время является The Tipsy Robot. Основное обслуживание в этом баре происходит благодаря роботам. Механический бармен смешает и подаст клиенту напиток после того, как он будет выбран в меню на планшете. Кроме этого есть и роботизированные официантки Galactic ambassadors в блестящих юбках. На данный момент заведение выглядит просто инновационным и интересным, но в будущем подобная практика может стать причиной потери рабочих мест людьми.

По оценкам специалистов 1 июня контракты на работу истекли у около 38 000 работников отелей и казино. Они планируют начать переговоры о новых трудовых условиях, повышающих заработную плату, снижение трудовой нагрузки и обеспечении безопасности на рабочем месте из-за повсеместного внедрения автоматизации процессов.

Забастовка может серьезно сказаться на многих заведениях, особенно в начале лета. Сейчас Лас-Вегас посещает множество туристов и любителей спорта. Такая активность связана с проведением финальных игр Кубка Стенли на «Ти-Мобайл Арене».


Павел Селивёрстов
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