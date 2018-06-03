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| | Китай пугает США отменой торговых договоренностей

Китай пугает США отменой торговых договоренностей

Сегодня, 10:34

Подобное произойдет, если американская сторона введет меры ограничения, включая таможенные пошлины. С этим заявлением выступил официальный представитель министерства коммерции КНР.

 

Правительство США рассматривают вопрос о введении торговых ограничения по отношению к своим китайским партнерам, который они поставили на повестку дня. Однако в этом случае Китай откажется от всех договоренностей и контрактов, которые он заключил с американской стороной во время торговых переговоров.

Ранее США и КНР приняли участие в нескольких двухсторонних встречах, по итогам которых страны условились не инициировать торговые войны, дестабилизирующие положения экономики в обеих странах.


Пойда Анна
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