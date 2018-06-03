Трамп аргументировал причину начала торговой войны

США постоянно необходимо вводить новый вид пошлинных против зарубежных производителей, чтобы получить более справедливые ценовые условия на отечественные товары. С таким заявлением выступил Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Глава США сообщил, что в государстве должны все относиться к торговле честно. Трампу не понравилось то, что когда США берет нулевую пошли с продукции от других стран, они взымают в ответ 25, 50, а порой и 100%. Президент подчеркнул, что больше такого обмана не будет, нужно чтобы было равенство между товарооборотом.

Дональду Трампу не понравилось то, что его постоянно необоснованно критикует издание Wall Street Journal. Газета пишет только темные стороны действий президента США, но забывают упомянуть несправедливые тарифы, которые взымают с американской продукции.

Напомним, что в Wall Street Journal 1 июня был опубликован материал, где сообщалось, что вердикт Трампа о введении пошлинной на импортные сплавы металлов из Евросоюза, Канады, а также Мексики повредит американскую экономику и внешнюю политику.