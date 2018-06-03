В Болгарии могут усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

Беременное животное пересекло границы двух стран, минуя таможню, что является нарушением правил. Корова сбежала от хозяина и оказалась на территории Сербии, пройдя около 20 километров. Через полмесяца сербский житель вернул сбежавшую кормилицу болгарскому фермеру.

В Болгарии могут усыпить корову по кличке Пенка за нелегальное бегство в другую страну. Она совершила незаконное пересечение границы ЕС. Об этом сообщает The Independent. Как сообщил хозяин беженки, животное сбежало от него примерно две недели назад. При этом Пенка оказалась в Сербии, которая не состоит в Европейском союзе. Корове, которая беременна, грозит усыпление, так как покидать страну можно только через таможню. К тому же, владелец должен был сделать для коровы специальный сертификат здоровья, оформленный согласно со стандартами ЕС.

Хозяин животного не понимает, как его корове удалось пройти через границу вовсе незаметно. Он отметил, что у Пенки имеется свидетельство, выписанное сербскими ветеринарами, которое подтверждает, что она здорова. Фермер хочет спасти кормилицу, привлекая внимание общественности к данной проблеме. В Сети он опубликовал петицию, в которой призывает властей не убивать корову. Уже собрано около 5 тыс. подписей.

Мирослава Донцова