"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | В Болгарии могут усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

В Болгарии могут усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

Сегодня, 08:38

Беременное животное пересекло границы двух стран, минуя таможню, что является нарушением правил. Корова сбежала от хозяина и оказалась на территории Сербии, пройдя около 20 километров. Через полмесяца сербский житель вернул сбежавшую кормилицу болгарскому фермеру.

 

В Болгарии могут усыпить корову по кличке Пенка за нелегальное бегство в другую страну. Она совершила незаконное пересечение границы ЕС. Об этом сообщает The Independent. Как сообщил хозяин беженки, животное сбежало от него примерно две недели назад. При этом Пенка оказалась в Сербии, которая не состоит в Европейском союзе. Корове, которая беременна, грозит усыпление, так как покидать страну можно только через таможню. К тому же, владелец должен был сделать для коровы специальный сертификат здоровья, оформленный согласно со стандартами ЕС.

Хозяин животного не понимает, как его корове удалось пройти через границу вовсе незаметно. Он отметил, что у Пенки имеется свидетельство, выписанное сербскими ветеринарами, которое подтверждает, что она здорова. Фермер хочет спасти кормилицу, привлекая внимание общественности к данной проблеме. В Сети он опубликовал петицию, в которой призывает властей не убивать корову. Уже собрано около 5 тыс. подписей.


Мирослава Донцова
Новости по теме
В Украине завели уголовное дело на Саакашвили за незаконное пересечения границы
В Украине завели уголовное дело на Саакашвили за незаконное пересечения границы

В Украине завели уголовное дело на экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили за незаконное пересечение границы. Политик, пользуясь поддержкой сторонников,

МИД Болгарии отказали въезжать в страну спикеру Госдумы РФ
МИД Болгарии отказали въезжать в страну спикеру Госдумы РФ

МИД Болгарии смог ввести запрет на пересечение границы спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического отдела.  

Австралийские спасатели оказали помощь корове, которая застряла головой в пластиковом стуле
Австралийские спасатели оказали помощь корове, которая застряла головой в пластиковом стуле

В пятницу СМИ сообщили, что инспекторам RSPCA Нового Южного Уэльса усыпили транквилизаторами корову, прежде смогли добраться до испуганного и обезвоженного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости