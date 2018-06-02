В небе над Великобританией зафиксировали «Звезду смерти»

30-летний житель английского Лидса Джеймс Голдман увидел НЛО, внешне схожее со «Звездой смерти» из популярного фильма «Звездные войны». По словам очевидцев, объект находился на высоте 300 метров над землей.

В небе над Великобританией зафиксировали на камеру «Звезду смерти». Автор снимка уверен, что запечатленный объект не является беспилотным воздушным кораблем, сделанным людьми. Он никогда не видел дронов, но убежден, замеченный им предмет произвели за пределами Земли. Раньше Джеймс Голдман не верил в НЛО, он скептически относился к рассказам о пришельцах и называл людей фантазерами. Теперь он пересмотрит свое мнение по этому поводу.

Уфологи в один голос говорят, на камеру попал космический аппарат инопланетян. По мнению скептиков, автору ролика удалось запечатлеть спутник или даже простой самолет. Они насмехаются над уфологами и советуют пользователям не верить в их лживые рассказы, размышлять логически.

Домбровский Сергей