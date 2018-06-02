Герцогини – тоже люди: В Сеть утекли неприличные фото Кейт Мидлтон

Папарацци сумел заснять момент, когда супруга принца Уильяма буквально вываливалась из лондонского питейного заведения. При этом настроение герцогини Кембриджской было приподнятым, а походка – не слишком уверенной.

Фотограф Макс Баттерворт успел сколотить себе состояние на непристойных фотографиях знаменитостей. Целью папарацци, как правило, становятся восходящие звезды. Уже после того, как их популярность достигает пика, он выкладывает «козыри» на стол. На этот раз в сеть утекли неприличные фото Кейт Мидлтон, сделанные в 2007 году. Тогда еще будущая супруга принца Уильяма навеселе покидала клуб Mahiki, расположенный в одном из центральных районов Лондона.

«А что, герцогини – тоже люди», - заявили пользователи после просмотра снимка. Оказалось, что после этого член королевской семьи стала простым британцам еще ближе и роднее.

Дарья Светозарова