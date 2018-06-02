"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | В Великобритании введут запрет на продажу сладостей возле кассы

В Великобритании введут запрет на продажу сладостей возле кассы

Вчера, 21:06

Правительственные санкции также коснутся реализации вредных продуктов со скидкой или по акции. Таким образом, власти намерены бороться с ожирением нации, поскольку это проблема стоит крайне остро в настоящее время.

 

Согласно статистике на 2017 год, 10% представителей населения Великобритании, возраст которых варьируется от четырех до пяти лет, имеют проблемы с острым весом. Пока ситуация не обострилась окончательно власти намерены принять соответствующие меры.

Они намерены запретить продавать сладости на кассах супермаркетов, а также предлагать вредные продукты по акции.

Кроме того, в рамках проекта по борьбе с избыточным весом члены правительства рассматривают еще несколько идей, среди которых запрет на использование мультипликационных персонажей, привлекающих внимание детей, для рекламы вредных товаров, а также продажа «энергетиков» лицам младше 16 лет.


Пойда Анна
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