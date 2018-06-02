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| | Путешественник в походе по городам ЧМ-2018 прискакал на лошади в Волгоград из Китая

Путешественник в походе по городам ЧМ-2018 прискакал на лошади в Волгоград из Китая

Сегодня, 18:06

Цзин Ли совершает одиночный конный поход по населенным пунктам, в которых планируют провести мундиаль. Он посетил Волгоград и собирается продолжить свой путь.

 

Китайский путешественник в походе по городам ЧМ-2018 прискакал на лошади в Волгоград. Он без ума от этих животных, поэтому выбрал себе профессию, связанную с ними. Цзин Ли является управляющим конюшни в Подмосковье. Он занимается преподавательской деятельностью, обучая людей китайскому языку. Цзин Ли имеет гражданство России. Китайский путешественник посетил РФ в конце 80-х годов XX века. Он влюбился в россиянку и женился на ней.

В Волгограде увидели Цзин Ли на лошади карачаевской породы по кличке Джамал. Скакуна путешественнику подарил народный избранник Карачаево-Черкесской Республики Хасан Салпагаров. Цзин Ли рад тому, что данная порода очень вынослива. Путешественник уже посетил Сочи и Ростов. Ему предстоит отправиться в Самару, Нижний Новгород и Петербург. Поход закончится в Мурманске. В 2008 году Цзин Ли поскакал из Москвы в Пекин на Олимпиаду.

Мечтой китайского путешественника является объездить весь мир на лошади. Он понимает, что это невыполнимо, поэтому собирается посетить все города, где протекает Волга. С этой рекой у Цзин Ли ассоциируется Россия.


Домбровский Сергей
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