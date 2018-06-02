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| | 106-летняя девственница рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста

106-летняя девственница рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста

Сегодня, 16:04

Женщина отказалась от романов с мужчинами и верит, что именно благодаря этому она пополнила списки долгожителей. А питейное заведение она посетила в возрасте 90 лет.

 

Жительница из Южного Йоркшира раскрыла свои секреты. 106-летняя девственница рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста. Во-первых, она полностью отказалась от романтических отношений с мужчинами. Во-вторых, пенсионерка не употребляет спиртных напитков. В-третьих, она избегает любых волнений. Долгожительница всё время работала переплётчицей книг. У нее есть своя квартира. Там она жила до 103 лет и даже самостоятельно вешала занавески в преклонном возрасте. Затем дама оступилась и повредила ногу. Ее отправили в дом престарелых.

В приюте она ходит без помощи палочки. 28 апреля этого года пенсионерка отпраздновала 106 День рождения. На этот праздник она отправилась к родным и посетила вечеринку в доме престарелых. По словам пенсионерки, у нее никогда не было мужчины, поэтому ей и удалось дожить до такого возраста.


Домбровский Сергей
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