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| | В США умер известный блюзовый гитарист Эдди Клируотер

В США умер известный блюзовый гитарист Эдди Клируотер

Сегодня, 15:14

Музыкант, известный миру своим удивительным блюзовым соло, скончался в деревне Скоки 1 июня от сердечной недостаточности. Ему было 83 года. Артист стал популярным благодаря своей уникальной игре на гитаре.

 

В США на 84-м году жизни умер известный блюзовый гитарист Эдди Клируотер. У музыканта осталась супруга и шестеро детей. Эдди, более известный как Шеф, запомнился многим своими шикарными и живыми выступлениями. В 2003 году его номинировали на премию Грэмми в категории «лучший традиционный блюзовый альбом».

По данным Associated Press, Эдди скончался в своем доме в пригороде Чикаго. Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Блюзмен перенес не один инфаркт, так как у него был врожденный порок сердца.

Эдди Клируотер (настоящее имя Эдвард Харрингтон) появился на свет в городе Мейкон в 1935 году. Творческая карьера музыканта началась в 1950 году, когда он переехал в Чикаго и создал свою группу. Псевдоним блюзовуму гитаристу придумал его менеджер – в честь легендарного музыканта Мадди Уотерса. Эдди признан одним из самых ярких и талантливых исполнителей, представляющих чикагский блюз.


Мирослава Донцова
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