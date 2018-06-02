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| | Услуга «кот на час» сделала популярным японский отель

Услуга «кот на час» сделала популярным японский отель

Сегодня, 15:00

Одна из гостиниц Японии стала знаменитой после введения новой услуги. Речь идет о населенном пункте Хаконэ и «котокафе». В данном заведении позволяют поиграть с домашним питомцем.

 

Услуга «кот на час» сделала популярным японский отель. Позабавиться с животным можно за приблизительно 950 рублей. Сотрудники отеля стали отдавать в аренду котов за 460 рублей. Один из гостей заведения в микроблоге Twitter рассказал о новой услуге гостиницы. В итоге пользователи заинтересовались нововведением и ринулись в японский отель. В результате скромное заведение в Хаконэ стало знаменитым. Работники гостиницы не знают, что делать с назойливыми посетителями. Они опубликовали сообщение с просьбой не тревожить их, поскольку людей в штате мало, а мест на июнь и июль уже нет.

Свободные комнаты есть только на август и сентябрь. Работники отеля в Хаканэ просят не звонить им ранним утром и по ночам, поскольку они тоже простые люди и хотят отдыхать. На фоне высокого спроса увеличилась цена услуги «кот на час» до 2,6 тысяч рублей. Несмотря на рост цены, от желающих провести время с животными нет отбоя.


Домбровский Сергей
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