Так мужчина намекнул представителям местной администрации о необходимости заботиться о дорожном покрытии. Информацию о данном событии распространяет Nzherald.co.

Житель Новой Зеландии обвел дорожные ямы изображением пениса. Более года назад он обращался к местной властью с просьбой отремонтировать покрытие трасс, но его слова проигнорировали. Мужчина решил привлечь внимание чиновников к этой проблеме. Для этого он взял в руки мел и изобразил вокруг ям на дороге два пениса длиной 20 метров.

Молодой человек признался, что видел в Сети, как люди достигают желаемого путем изображения пениса вокруг ям на дороге и захотел воспользоваться данным методом воздействия на власть. В России тоже местная жительница добилась уборки снега зимой, написав слово Навальный. Это произошло в Нагорном районе Москвы.

Домбровский Сергей