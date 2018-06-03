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| | Житель Новой Зеландии обвел дорожные ямы изображением пениса

Житель Новой Зеландии обвел дорожные ямы изображением пениса

Сегодня, 03:30

Так мужчина намекнул представителям местной администрации о необходимости заботиться о дорожном покрытии. Информацию о данном событии распространяет Nzherald.co.

 

Житель Новой Зеландии обвел дорожные ямы изображением пениса. Более года назад он обращался к местной властью с просьбой отремонтировать покрытие трасс, но его слова проигнорировали. Мужчина решил привлечь внимание чиновников к этой проблеме. Для этого он взял в руки мел и изобразил вокруг ям на дороге два пениса длиной 20 метров. 

Молодой человек признался, что видел в Сети, как люди достигают желаемого путем изображения пениса вокруг ям на дороге и захотел воспользоваться данным методом воздействия на власть. В России тоже местная жительница добилась уборки снега зимой, написав слово Навальный. Это произошло в Нагорном районе Москвы.


Домбровский Сергей
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