Спустя 7 лет сотрудники Генконсульства Норвегии нашли автора письма в бутылке

Письмо нашли недалеко от берегов Мурманска. Автором послания оказалась 12-летняя девочка из острова Ванной, которой сейчас 19 лет. Она не помнит, когда отправила свое необычное послание.

Сотрудники Генконсульства Норвегии рассказали журналистам реальную историю того, как они искали девочку по имени Юни Андерсен. 7 лет назад ребенок написал письмо, в котором рассказал о себе, о своих увлечениях и попросил вернуть письмо, если его кто-то найдет.

Сейчас 12-летняя автор письма превратилась в 19-летнюю девушку. Она переехала из родного острова Ванной в Тромс. Когда ей рассказали про найденное послание в бутылке, Юни сообщила, что не помнит, когда отправляла письмо. Но, когда вспомнила, то не поверила, что ее письмо кто-то нашел и прочел.

Девушка объяснила, что в школе ее классу читали рассказ о ком-то, кто отправил письмо в бутылке. Девочка тоже захотела так сделать. Написанное письмо положила в пластиковую бутылку и отдала отцу-моряку, чтобы тот выбросил послание как можно дальше в море.