Британский пенсионер два месяца копил фекалии, чтобы отомстить соседу

Экскременты 75-летний мужчина намеревался залить в почтовый ящик бывшему товарищу. Причиной была давняя обида, как говорится «ищите женщину».

Той самой биссектрисой дружеского треугольника, из-за которой житель Эссекса собирал навоз Джеффри Холройд-Довертон, оказалась его бывшая жена. А своего соседа Дональда Викса британский пенсионер обвинил как раз в том, что она стала бывшей.

Месть обманутого супруга оказалась действительно ужасной. Холройд-Довертон почти два месяца копил свои фекалии, чтобы осуществить задуманное. Свои экскременты он собирал в специальном пластиковом контейнере, а когда обидчик отправился в отпуск с женой, то соорудил специальный распрыскиватель и насос. Эту систему он подсоединил к почтовому ящику на двери бывшего друга. Усилия Джеффри не пропали напрасно. Накоплений хватило, чтобы напакостить соседу: фекалиями забрызгало не только почтовый ящик Викса, но и весь коридор, включая лестничный марш и стену.

Возможно все бы обошлось, но «преступление» британца зафиксировали камеры наблюдения. В итоге Джеффри сознался в содеянном. Оказалось, что два года назад он пережил тяжелый разрыв с супругой и Дональд этому посодействовал. В итоге два года мужчину терзала депрессия. Подавленное состояние и вылилось в такое проявление агрессии. Теперь, по словам Холройда-Довертона, он сожалеет о своем поступке. Британская Фемида обязала его к выплате четырех тысяч фунтов стерлингов штрафа и к 80 часам обязательных работ. Кроме того, ему нельзя приближаться к бывшему другу ближе, чем на милю, а это достаточно сложно, учитывая, что они соседи.

Дарья Светозарова