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| | В Европе жалуются на сбои в работе карт Visa

В Европе жалуются на сбои в работе карт Visa

Вчера, 20:22

Владельцы карт испытывают трудности при расчетах. Происходит это во многих странах ЕС и в Великобритании. В Visa сообщили, что работают над устранением неполадок.

Жалобы от держателей карт стали поступать во второй половине дня. Они начали писать о том, что наблюдаются сбои в работе платежной системы Visa. Расплатиться картой не удавалось. Особое раздражение вызвал тот факт, что сбои пришлись на вечер пятницы, когда люди закупаются к выходным.

Представители компании обещают решить проблему в ближайшее время. Об этом они написали в своем профиле в Twitter. По их словам, причина сбоя расследуется и работа над скорейшим разрешением находится в активной стадии. Остальные платежные системы функционируют без перебоев.


Дарья Светозарова
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