Бумажный кризис в Венесуэле сделал метро бесплатным

Власти Каракоса объявили, что из-за дефицита бумаги нет возможности печатать билеты. В связи с этим пассажиры подземки смогут добраться в пункт назначения бесплатно.

В общей сложности 53 станции Metro de Caracas будут свободно пропускать пассажиров, едва будет продан последний билет. Один из начальников подземки заявил, что государство более года не выделяло средств на закупку бумаги для производства проездных документов.

Комментариев в министерстве информации Венесуэлы получить пока не удалось. Раньше открытие турникетов руководитель метрополитена объясняли тем, что нужно подсчитывать количество пассажиров на каждой станции, с целью выяснить, где необходимо увеличение количества сотрудников. Однако позже выяснилось, что к этому привел бумажный кризис в стране, который сделал метро бесплатным.

Экономика Венесуэлы сейчас переживает не лучшие времена. Началось это еще в 2013 году, а усугубило кризис правительственное решение ввести жесткий валютный контроль и снижение мировых цен на нефть. Уже несколько лет в этой южноамериканской стране существует дефицит на многие товары первой необходимости.

Дарья Светозарова