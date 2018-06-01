"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

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| | Молитвы и отказ от секса: В Гонконге представили программу излечения от гомосексуализма

Молитвы и отказ от секса: В Гонконге представили программу излечения от гомосексуализма

Вчера, 22:40

Новаторская программа также содержит советы выглядеть как мачо и избегать общества других мужчин.

 

В Гонконге почти три десятка лет легальна гомосексуальность. Но, несмотря на толерантную атмосферу, курсы от гей-наклонностей там пользуются популярностью, так как многие люди нетрадиционной ориентации под давлением родственников заводят «нормальные» семьи и даже детей. Специальные программы по излечению от гомосексуализма регулярно создаются ревностными христианами, уверенными, что ориентация – осознанный выбор, и ее можно изменить. Сеансы терапии и молитвы обещают, что после их посещения, можно приобрести традиционную ориентацию. Авторы новаторской методики предлагают геям молиться, отказаться от секса, избегать общества мужчин, выглядеть как мачо и перестать смотреть фильмы для взрослых.

Один из участников такой терапии рассказал СМИ, что после посещения курсов был вынужден обратиться к медикам, которые диагностировали у него депрессию.


Виктория Озерова
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