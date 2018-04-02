Жительница Великобритании узнала о беременности за три часа до рождения дочери

В Великобритании местная жительница за три часа до появления на свет своего ребенка узнала о беременности. У нее родилась здоровая дочь.

Никита Готский

Женщина, проживающая в городе Колвик, начала жаловаться врачу на боли в животе и пришла в удивление, когда стало известно, что она беременна. Уже спустя три часа у нее родилась дочь.До неожиданных родов на протяжении нескольких месяцев британка сильно похудела, сидя на специальной диете. Она с мужем немало времени провела в путешествиях и каталась на аттракционах во Флориде. На самом ребенка это не сказалось негативно, в мае ему исполнится три года. Отец малышки выпустил книгу под названием «Отец за три часа», в которой описал историю «резкого» появления на свет своей дочки.Ранее футболист Лео Месси впервые продемонстрировал фото сына Чиро, которому недавно исполнилось три недели. Снимок потомка легенды можно увидеть в Instagram