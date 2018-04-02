В Сирии ополчение расстреляло военную базу США

Ополчение Ракки обстреляли американскую военную базу на севере Сирии. Повстанцы не хотят видеть солдат США и Турции в республике.

Никита Готский

Военные Народного ополчения Ракки напали на базу США в северной части сирийской республики из минометов. Как сообщи представители армии, проведя разведку, бойцы провели спецоперацию против американской военной базы в Эйн-Иссе. Был осуществлен огонь с нескольких орудий по определенны целям, никто не повстанцев не пострадал. Ополченцы подчеркивают, что не собираются терпеть в Сирии Турции, США и их сателлитов. «Наше оружие достанет вас», обещают бойцы.На сегодня это первая операция ополченцев Ракки, сформированных местными арабами для борьбы с курдами, которые руководят регионом с помощью Вашингтона. До этого президент США Дональд Трамп обещал вывести американскую армию из САР.