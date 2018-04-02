Немецкая армия создала форму для беременных

К форме для беременных подошли со всей немецкой педантичностью. Разработчики за год выпустили около 500 вариантов военных пошивов различных комплектации (от полевой формы до повседневной – прим. VladTime). Известно, что затраты бундесверам обошлись в €650 тысяч. Отмечается, что если у женщины прибегут к замечаниям, то форму обещают переиздать.
Спецформа для рожениц на самом деле актуальная проблема для бундесвера. По официальной данным, в армии Германии служат порядка 20 тысяч женщин, из которых около 400 (или порядка 2% - прим. редакция) в положении. Раньше всё было намного проще: женщины на крайних сроках беременности могли спокойно носить гражданскую одежду.
Стоит отметить, что новая униформа имеет более свободный покрой в области живота, а также есть укрепление каркасом в районе грудной клетки. Известно, что в США беременные уже носят подобную спецформу, которую только собираются вводить в германии.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях