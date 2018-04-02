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| | Немецкая армия создала форму для беременных

Немецкая армия создала форму для беременных

Сегодня, 20:05
Немецкие вооруженные силы разработали спецформу для представителей женского пола, которые находящихся в положении. Информацию предоставило издание Frankfunter Allgemaine Zeitung. Известно, что эскизы формы уже заверены, а тестовые образцы уже доставлены в немецкую армию. Чтобы новый пошив вступил в силу, его должны одобрить сами женщины-солдаты, которые обязаны носить его на постоянной основе.

Немецкая армия создала форму для беременных

 

К форме для беременных подошли со всей немецкой педантичностью. Разработчики за год выпустили около 500 вариантов военных пошивов различных комплектации (от полевой формы до повседневной – прим. VladTime). Известно, что затраты бундесверам обошлись в €650 тысяч. Отмечается, что если у женщины прибегут к замечаниям, то форму обещают переиздать.

Спецформа для рожениц на самом деле актуальная проблема для бундесвера. По официальной данным, в армии Германии служат порядка 20 тысяч женщин, из которых около 400 (или порядка 2% - прим. редакция) в положении. Раньше всё было намного проще: женщины на крайних сроках беременности могли спокойно носить гражданскую одежду.

Стоит отметить, что новая униформа имеет более свободный покрой в области живота, а также есть укрепление каркасом в районе грудной клетки. Известно, что в США беременные уже носят подобную спецформу, которую только собираются вводить в германии.
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