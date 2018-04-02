Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым
| | В Китае погиб уникальный сокол-балобан

В Китае погиб уникальный сокол-балобан

Сегодня, 20:49
Сокол-балобан Учсын погиб в Китае, запутавшись в проводах электропередачи. Птица являлась единственной выращенной дикими сородичами в природе.

В Китае погиб уникальный сокол-балобан

 

Самка сокола была одним из птенцов, появившихся в Сайлюмгемском национальном парке на Алтае. В процессе программы по возрождению соколов-балобанов Учсын и ее двух сородичей подсадили к другим таким же птицам в дикой природе, но выжила только Учсын.

Ученые благодаря специальным датчикам на теле сокола могли следить за ее жизнью и перелетами. Сам балобана неожиданно перестала подниматься в воздух в первый день весны этого года, трекер зарегистрировал полеты птицы на дистанцию в несколько метров, а уже 6 марта биологи перестали получать эти сигналы. К пункту, где погибла Учсын, прибыли китайские специалисты, в ходе работы они нашли тело сокола возле линий электропередач.

Сокол-балобан является крупным соколом, занесенным в Красную книгу России. За минувшие 20 лет число этих пернатых снизилось в два раза.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Bentley Bentayga получил аксессуары для соколиной охоты от Mulliner
Bentley Bentayga получил аксессуары для соколиной охоты от Mulliner

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner создали особый Bentley Bentayga для любителей соколиной охоты. Автомобиль получил дополнительное оборудование для

Владимир Путин подарил эмиру Катара сокола
Владимир Путин подарил эмиру Катара сокола

Телевидение Катара опубликовало видео, на котором эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани позирует с соколом, подаренным ему президентом Российской Федерации

В Донецке федералисты отобрали у бойцов «Сокола» оружие
В Донецке федералисты отобрали у бойцов «Сокола» оружие

Группа федералистов в Донецке напала на бойцов «Сокола» и отобрала у них оружие.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости