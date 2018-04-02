В Китае погиб уникальный сокол-балобан

Сокол-балобан Учсын погиб в Китае, запутавшись в проводах электропередачи. Птица являлась единственной выращенной дикими сородичами в природе.

Никита Готский

Самка сокола была одним из птенцов, появившихся в Сайлюмгемском национальном парке на Алтае. В процессе программы по возрождению соколов-балобанов Учсын и ее двух сородичей подсадили к другим таким же птицам в дикой природе, но выжила только Учсын.Ученые благодаря специальным датчикам на теле сокола могли следить за ее жизнью и перелетами. Сам балобана неожиданно перестала подниматься в воздух в первый день весны этого года, трекер зарегистрировал полеты птицы на дистанцию в несколько метров, а уже 6 марта биологи перестали получать эти сигналы. К пункту, где погибла Учсын, прибыли китайские специалисты, в ходе работы они нашли тело сокола возле линий электропередач.Сокол-балобан является крупным соколом, занесенным в Красную книгу России. За минувшие 20 лет число этих пернатых снизилось в два раза.