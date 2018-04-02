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| | В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт

В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт

Сегодня, 10:00
В результате хакерской атаки в США были похищены персональные данные пяти миллионов владельцев банковских карт.

В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт

 

В компании Gemini Advisory заявили, что пострадавшими стали клиенты магазинов компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor. Хакеры использовали для взлома данных вредоносное оборудование, встроенное в кассовые аппараты этих магазинов. Эксперты утверждают, что к воровству 5 млн персональных данных приложила руки хакерская группа Fin7 или JokerStash. Недавно одна из группировок заявила об утечке данных и выставила сведения 125 тыс банковских карт на продажу. Установлено, что личная информация клиентов сетевых магазинов была похищена с мая прошлого года и по сегодняшний день. Компании подтвердили взлом системы платежей и уверили, что карты клиентов будут бесплатно защищены от снятия мошенниками денег. Кибератаку на розничные фирмы назвали одной из самых крупных за последнее время.

Компания Gemini Advisory также сообщила, что ранее хакеры этой же группы взломали данные посетителей и других магазинов: Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts, а также гостиниц сети Trump Hotels, принадлежащей Дональду Трампу.
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