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| | Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

Сегодня, 09:02
В процессе входа в атмосферу Земли сгорела китайская орбитальная станция под названием «Тяньгун-1». Эта информация находится в открытом доступе на портале программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

 

Согласно официальным сведениям, китайская орбитальная станция «Тяньгун-1», что в переводе обозначает «Небесный дворец-1», запуск которой состоялся в 2011 году, прилетела обратно на Землю, однако во время входа в атмосферу основная часть ее обломков сгорела.

Этот произошло над поверхностью Тихого океана в 8:15 по местному времени, при этом, невзирая на уничтожение основной массы осколков огнем, некоторые из них могут упасть на Землю.

В соответствии с прогнозами экспертов, радиус вероятного падения оставшихся обломков охватывает и распространяется на следующие территории: Португалия, Испания, Италия, Турция, Китай, Австралия, США и ряд других близлежащих от очага государств.
Пойда Анна
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