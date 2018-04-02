Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

В процессе входа в атмосферу Земли сгорела китайская орбитальная станция под названием «Тяньгун-1». Эта информация находится в открытом доступе на портале программы пилотируемых космических полетов КНР.

Пойда Анна

Согласно официальным сведениям, китайская орбитальная станция «Тяньгун-1», что в переводе обозначает «Небесный дворец-1», запуск которой состоялся в 2011 году, прилетела обратно на Землю, однако во время входа в атмосферу основная часть ее обломков сгорела.Этот произошло над поверхностью Тихого океана в 8:15 по местному времени, при этом, невзирая на уничтожение основной массы осколков огнем, некоторые из них могут упасть на Землю.В соответствии с прогнозами экспертов, радиус вероятного падения оставшихся обломков охватывает и распространяется на следующие территории: Португалия, Испания, Италия, Турция, Китай, Австралия, США и ряд других близлежащих от очага государств.