Счастливый лотерейный билет: Американец выиграл 521 миллион долларов

Билет был приобретен на автомобильной заправке, расположенной в Ривердейле, в 48 км от Нью-Йорка. Американцу удалось сорвать джекпот, угадав числа 11, 28, 31, 46, 59 и 1.
Сотрудник автозаправки сообщил, что за последние пару дней, удалось продать очень много лотерейных билетов. Он отметил, что не знает, кто мог выиграть – мужчина или женщина. Также работник АЗС заявил, что очень рад, что кому-то улыбнулась удача.
Стоит отметить, что джекпот Mega Millions находится на 10-м месте в чарте самых масштабных в истории Соединенных штатов. Жителю Флориды в январе посчастливилось выиграть 451 миллион долларов в Mega Millions.
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