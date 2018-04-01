Туристы «запеленговали» НЛО над Ниагарским водопадом

Путешественники, которые приехали полюбоваться красотами Ниагарского водопада в штате Нью-Йорк, получили неожиданный бонус. Им довелось созерцать не только стремительно падающую воду, но и некий таинственный объект в небе, напоминающий НЛО.

Дарья Светозарова

Очевидцы сообщили, что предполагаемый корабль пришельцев пролетел у них прямо над головами. Свидетелей было немало, так как охотников приехать к водопаду всегда было в избытке. Это раз не стал исключением. Некоторые созерцатели решили не ограничиваться тем, что они это видели, и сняли происходящее на камеру.Видео получилось достаточно качественным для того, чтобы разглядеть, как яркий светящийся объект проносится достаточно низко над землей. Из-за яркого свечения и головокружительной скорости нельзя точно судить ни о размере, ни о форме НЛО. Уфологи пока не озвучили свой вердикт, но пользователи не сомневаются – на видео попал инопланетный звездолет. Однакуо скептики тоже поспешили высказаться. По их мнению, камеры зафиксировала обычный солнечный «зайчик».