Великобритания: Скрипали отравились гречкой

Правительство Великобритании отдает предпочтение одной рабочей версии о том, что бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с помощью гречневой каши. Жительница Лондона приобрела крупу по просьбе Юлии Скрипаль.

Анна Котова

В британском правительстве есть дополнительная версия отравления Скрипалей. Правительство уверено, что отрава была подсыпана в гречку. Именно эту крупу купила и передала Юлии жительница Лондона. Об этом женщину попросила именно пострадавшая, так как и не могла приобрести крупу сама, опаздывала на самолет. Отметим, что гречку Юлию попросил приобрести отец Сергей Скрипаль. Помимо крупы он также заказал специи и лавровый лист.Напоминаем, что Юлия Скрипаль очнулась после продолжительной кому. Сейчас она в стабильном состоянии. Однако ее отец Сергей Скрипаль так и остается в коме и состояние его не изменяется.