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| | Великобритания: Скрипали отравились гречкой

Великобритания: Скрипали отравились гречкой

Сегодня, 21:11
Правительство Великобритании отдает предпочтение одной рабочей версии о том, что бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с помощью гречневой каши. Жительница Лондона приобрела крупу по просьбе Юлии Скрипаль.

Великобритания: Скрипали отравились гречкой

 

В британском правительстве есть дополнительная версия отравления Скрипалей. Правительство уверено, что отрава была подсыпана в гречку. Именно эту крупу купила и передала Юлии жительница Лондона. Об этом женщину попросила именно пострадавшая, так как и не могла приобрести крупу сама, опаздывала на самолет. Отметим, что гречку Юлию попросил приобрести отец Сергей Скрипаль. Помимо крупы он также заказал специи и лавровый лист.

Напоминаем, что Юлия Скрипаль очнулась после продолжительной кому. Сейчас она в стабильном состоянии. Однако ее отец Сергей Скрипаль так и остается в коме и состояние его не изменяется.
Анна Котова
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