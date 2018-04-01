На видео попал артиллерийский удар по боевикам в Сирии

В интернете появилось видео мощного артиллерийского удара сирийской правительственной армии по боевикам, которые располагались в оазисе Восточная Гута. Отметим, что именно после этого удара террористы решили заключить сделку с правительством Сирии и уехать в Идлиб.

Напоминаем, что в 2011 году террористы захватили Восточную Гуту. Противостояние между правительственными военными и боевиками на этой территории продолжались восемь лет. Именно в этом районе произошел самый жестокий бой за все время. В августе 2013 года неизвестные преступники выпустили несколько боеприпасов по жилым домам. Отметим, что эти боеприпасы были начинены зарином.

Анна Котова

Отметим, что стрельба по штабам м укреплениям боевиков совершалась из ракетных систем, которые произвели в Сирии. Запись удара была сделана с помощью разведывающего беспилотного дрона, а съемка велась в режиме «ночного видения».