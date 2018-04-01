Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | На видео попал артиллерийский удар по боевикам в Сирии

На видео попал артиллерийский удар по боевикам в Сирии

Сегодня, 20:14
В интернете появилось видео мощного артиллерийского удара сирийской правительственной армии по боевикам, которые располагались в оазисе Восточная Гута. Отметим, что именно после этого удара террористы решили заключить сделку с правительством Сирии и уехать в Идлиб.

На видео попал артиллерийский удар по боевикам в Сирии

 

Отметим, что стрельба по штабам м укреплениям боевиков совершалась из ракетных систем, которые произвели в Сирии. Запись удара была сделана с помощью разведывающего беспилотного дрона, а съемка велась в режиме «ночного видения».

 
Напоминаем, что в 2011 году террористы захватили Восточную Гуту. Противостояние между правительственными военными и боевиками на этой территории продолжались восемь лет. Именно в этом районе произошел самый жестокий бой за все время. В августе 2013 года неизвестные преступники выпустили несколько боеприпасов по жилым домам. Отметим, что эти боеприпасы были начинены зарином.

Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Появилось видео воздушного удара по объектам ИГ* в Сирии
Появилось видео воздушного удара по объектам ИГ* в Сирии

Минобороны РФ показало запись воздушного удара, который сделали бомбардировщики России Ту-22М3, по объектам террористической организации ИГ* («Исламское

Минобороны обнародовало видео авиаудара Ту-22МЗ по боевикам в Сирии
Минобороны обнародовало видео авиаудара Ту-22МЗ по боевикам в Сирии

Вчера, 17 ноября, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ нанесли новый удар по террористам «Исламского государства*» в Сирии. Минобороны обнародовало в Сети видео.

В Сирии подписали соглашения по зоне деэскалации «Восточная Гута»
В Сирии подписали соглашения по зоне деэскалации «Восточная Гута»

В Сирии подписаны соглашения относительно зоны деэскалации, называемой «Восточная Гута». Переговоры проходили на территории Каира между военными из РФ и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости