Изменил историю: В Бразилии зритель защитил Иисуса Христа с помощью шлема

В бразильском населенном пункте Нова-Артс ночью 31 марта показывали постановку по мотивам библейской легенды. Иисус Христос висел на кресте рядом с другими казненными. Актер, сыгравший римского воина, собирался поразить копьем Спасителя, но ему помешал зритель.

Домбровский Сергей

Мужчина с мотоциклетным шлемом в руках ворвался на сцену и с криками: «Я не позволю убить Иисуса Христа» со всего размаха ударил «легионера» по голове. Актер не ожидал подобного поведения, поэтому растерялся. От полученного удара римский воин вылетел за пределы сцены. На помощь пострадавшему пришли его товарищи. Совместными усилиями удалось обезвредить агрессора и передать его в руки полиции. По мнению очевидцев события, задержанный имеет психические отклонения, поскольку нормальный человек не воспримет постановку за чистую монету.Выступление пришлось прервать, но когда эмоции улеглись, актеры завершили действие. Пострадавший написал заявление на агрессора и требует возмездия. Полицейские обещали разобраться в этом деле.