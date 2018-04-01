Смерчи, напугавшие нефтянников в Ираке, попали на видео

Сотрудники компании по добыче нефти стали свидетелями устрашающего зрелища в районе города Басра, расположенного в юго-восточной части Ирака. Невероятные смерчи, испугавшие специалистов, попали на видео.

Дарья Светозарова

30 марта местность подверглась воздействию опаснейшей природной стихии – торнадо. За считанные минуты в небе сформировалось несколько огромных смерчей, которые пронеслись над территорией предприятия.Свидетели буйства стихии заявили, что торнадо прошло стороной, и все работники нефтедобывающей компании у3спели уйти в безопасную зону. Лишь некоторые смельчаки не покинули место, где ветер разгулялся и продолжили снимать. Благодаря им процесс зарождения торнадо смогут увидеть пользователи Сети.