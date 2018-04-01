Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | Смерчи, напугавшие нефтянников в Ираке, попали на видео

Смерчи, напугавшие нефтянников в Ираке, попали на видео

Сегодня, 20:34
Сотрудники компании по добыче нефти стали свидетелями устрашающего зрелища в районе города Басра, расположенного в юго-восточной части Ирака. Невероятные смерчи, испугавшие специалистов, попали на видео.

Смерчи, напугавшие нефтянников в Ираке, попали на видео

 

30 марта местность подверглась воздействию опаснейшей природной стихии – торнадо. За считанные минуты в небе сформировалось несколько огромных смерчей, которые пронеслись над территорией предприятия.


Свидетели буйства стихии заявили, что торнадо прошло стороной, и все работники нефтедобывающей компании у3спели уйти в безопасную зону. Лишь некоторые смельчаки не покинули место, где ветер разгулялся и продолжили снимать. Благодаря им процесс зарождения торнадо смогут увидеть пользователи Сети.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Жители Омска запечатлели на видео мощный торнадо в поле
Жители Омска запечатлели на видео мощный торнадо в поле

Жители города Омска запечатлели на видео мощный торнадо, который «разгулялся» посреди поля возле районного поселка Одесское. Сообщество в Сети назвало

В Сети появилось видео разрушительного торнадо в США
В Сети появилось видео разрушительного торнадо в США

В американском штате Флорида пронеся мощный разрушительный торнадо, вызванный циклоном Эль-Ниньо. Ураган разрушил дома, перевернул автомобили, вырвал деревья с

В Кузбассе люди стали очевидцами торнадо
В Кузбассе люди стали очевидцами торнадо

В Кузбассе местные жители стали очевидцами торнадо. Данное природное явление даже успели запечатлеть на фото и видео.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости