Смерчи, напугавшие нефтянников в Ираке, попали на видео

30 марта местность подверглась воздействию опаснейшей природной стихии – торнадо. За считанные минуты в небе сформировалось несколько огромных смерчей, которые пронеслись над территорией предприятия.
Свидетели буйства стихии заявили, что торнадо прошло стороной, и все работники нефтедобывающей компании у3спели уйти в безопасную зону. Лишь некоторые смельчаки не покинули место, где ветер разгулялся и продолжили снимать. Благодаря им процесс зарождения торнадо смогут увидеть пользователи Сети.
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