Фанатам «Ганновера 96» из Германии не разрешили пронести на трибуны плакат, на котором был написан призыв к вводу мер против России. Отметим, что это произошло на встрече «Ганновера 96» и «Лейпциг». Данное решение приняло само руководство футбольного клуба.

Анна Котова

Сообщается, что фанатом футбольной команды запретили проносить на матч 40 плакатов с открытым провокационным призывом. На транспаранте был написан призыв к вводу ограничений против России и ее пособников. Предположительно призыв был направлен против экс-канцлера Герхарда Шрёдера, а также против главы наблюдательной команды «Ганновера».До этого глава МИДа Украины Павел Клинкин призвал ввести ограничения против Герхарда Шрёдера. Украинский министр назвал бывшего канцлера лоббистом Кремля, а также обратился в Брюссель, чтобы они рассмотрели, что можно сделать в данной ситуации. Через некоторое время Климкин отрекся от своих слов и заявил, что говорил совсем не о персональных санкциях.