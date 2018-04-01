Фанатам «Ганновера» не разрешили пронести на трибуны антироссийский баннер

Сообщается, что фанатом футбольной команды запретили проносить на матч 40 плакатов с открытым провокационным призывом. На транспаранте был написан призыв к вводу ограничений против России и ее пособников. Предположительно призыв был направлен против экс-канцлера Герхарда Шрёдера, а также против главы наблюдательной команды «Ганновера».
До этого глава МИДа Украины Павел Клинкин призвал ввести ограничения против Герхарда Шрёдера. Украинский министр назвал бывшего канцлера лоббистом Кремля, а также обратился в Брюссель, чтобы они рассмотрели, что можно сделать в данной ситуации. Через некоторое время Климкин отрекся от своих слов и заявил, что говорил совсем не о персональных санкциях.
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