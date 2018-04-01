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| | Фанатам «Ганновера» не разрешили пронести на трибуны антироссийский баннер

Фанатам «Ганновера» не разрешили пронести на трибуны антироссийский баннер

Сегодня, 19:50
Фанатам «Ганновера 96» из Германии не разрешили пронести на трибуны плакат, на котором был написан призыв к вводу мер против России. Отметим, что это произошло на встрече «Ганновера 96» и «Лейпциг». Данное решение приняло само руководство футбольного клуба.

Фанатам «Ганновера» не разрешили пронести на трибуны антироссийский баннер

 

Сообщается, что фанатом футбольной команды запретили проносить на матч 40 плакатов с открытым провокационным призывом. На транспаранте был написан призыв к вводу ограничений против России и ее пособников. Предположительно призыв был направлен против экс-канцлера Герхарда Шрёдера, а также против главы наблюдательной команды «Ганновера».

До этого глава МИДа Украины Павел Клинкин призвал ввести ограничения против Герхарда Шрёдера. Украинский министр назвал бывшего канцлера лоббистом Кремля, а также обратился в Брюссель, чтобы они рассмотрели, что можно сделать в данной ситуации. Через некоторое время Климкин отрекся от своих слов и заявил, что говорил совсем не о персональных санкциях.
Анна Котова
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