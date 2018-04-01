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| | Фуру из Беларуси не пропустили в Литву из-за радиационного груза

Фуру из Беларуси не пропустили в Литву из-за радиационного груза

Сегодня, 19:40
Литовские пограничники не пустили в пределы страны грузовик с российскими номерами. Транспорт ехал из Беларуси с радиоактивным веществом.

Фуру из Беларуси не пропустили в Литву из-за радиационного груза

 

Как сообщается, тягач собирался перевезти из Беларуси в Литву радиоактивный строительный материал, уровень которого превышал норму в восемь раз. Сотрудники пограничной службы зафиксировали нарушение,когда фура проезжала ворота на КПП, измеряющих излучение. Машина должна была отвезти химический груз в Германию из Литвы, но его отправили обратно в Беларусь, откуда родом и водитель грузового автомобиля. С личными документами у него было все в порядке.

В конце зимы нынешнего год беларуские пограничники нашли шесть автопоездов с большим радиационным фоном. Они ехали из Украины в Беларусь и транзитом в РФ из Италии. Водители перевозили технологическую технику и строительные материалы.
Никита Готский
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