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Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне

Сегодня, 18:38
Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с женой поехали на концерт южнокорейских поп-музыкантов, который состоялся в Пхеньяне. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне

 

В Пхеньян пригласили делегацию в составе 120 человек из Южной Кореи, в нее вошли солисты, атлеты и представители СМИ. В КНДР состоятся два этапа выступлений – 1 и 3 апреля. Ким Чен Ын и его вторая половинка с радостью наблюдали за выступлениями вокалистов. Артисты из Южной Кореи не приезжали с концертами в Пхеньян с 2005 года, поэтому состоявшееся мероприятие вызвало восторг у жителей столицы КНДР.

По словам одного гостя, Ким Чен Ын интересовался, когда подобные выступления пройдут в Сеуле. На данный момент наблюдается потепление отношений между Южной и Северной Кореей. Помимо главы КНДР на концерт пришли высшие сановники государства. Перед чиновниками и прочими зрителями выступали 11 солистов и творческие группы. Также во время визита в Пхеньян южнокорейские спортсмены покажут свое мастерство в тхэквондо.
Домбровский Сергей
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