Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с женой поехали на концерт южнокорейских поп-музыкантов, который состоялся в Пхеньяне. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

В Пхеньян пригласили делегацию в составе 120 человек из Южной Кореи, в нее вошли солисты, атлеты и представители СМИ. В КНДР состоятся два этапа выступлений – 1 и 3 апреля. Ким Чен Ын и его вторая половинка с радостью наблюдали за выступлениями вокалистов. Артисты из Южной Кореи не приезжали с концертами в Пхеньян с 2005 года, поэтому состоявшееся мероприятие вызвало восторг у жителей столицы КНДР.По словам одного гостя, Ким Чен Ын интересовался, когда подобные выступления пройдут в Сеуле. На данный момент наблюдается потепление отношений между Южной и Северной Кореей. Помимо главы КНДР на концерт пришли высшие сановники государства. Перед чиновниками и прочими зрителями выступали 11 солистов и творческие группы. Также во время визита в Пхеньян южнокорейские спортсмены покажут свое мастерство в тхэквондо.