Бедность не порок: В Китае мать держала на цепи глухонемого сына 10 лет

По словам женщины, судьба не оставила ей выбора, поэтому пришлось пойти на радикальные меры. Ван Чжицян появился на свет глухонемым. Несмотря на особенности развития, разум мальчика не пострадал. Родители отдали сына в школу-интернат. Там над ребенком издевались, он получил моральную травму и у него начало развиваться психическое заболевание. Семья Ван Чжицяна жила в бедности, им с трудом хватало денег на самое необходимое, поэтому о дорогостоящем лечении сына не могло идти речи.
Пока родители сводили концы с концами, недуг прогрессировал. В результате мальчик стал агрессивным, однажды он набросился на прохожих. Местные жители боялись глухонемого, поскольку он вел себя неадекватно. Пока отец был жив, семье удавалось совладать сыном, а когда отец семейства умер, мать не смогла справиться со своим чадом. Женщине пришлось приковать его к стене, дабы не подвергать опасности других людей. В итоге Ван Чжицян просидел в сарае на цепи более десяти лет. 50-летняя сестра Ван Шуфен переживает за своего брата, она всегда плачет, когда видит его.
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