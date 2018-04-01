Бары для голых посетителей набирают популярность в Европе

Владельцы питейных заведений полагают, что у них появилась прекрасная возможность вернуть в бары тех людей, которые предпочитают покупать спиртное в супермаркетах. Внимание посетителей может привлечь возможность выпить полностью обнаженным.

Павел Селивёрстов

Сеть баров Streakers столкнулась с нежеланием британских властей поддержать их инициативу, так как голые посетители баров не самая лучшая аудитория. Однако им удалось добиться разрешения и первое из заведений открылось в одной из центральных частей Лондона.Также владельцы Streakers планируют расширить сеть за пределы Великобритании, планируя открыться в нескольких городах Европейского союза. Они уже направили запросы в Париж, Мадрид и Берлин.Известно, что в лондонском заведении работают голые бармены, туалеты не имеют разделения по половому признаку, а также есть закрытый внутренний двор, в котором имеются шезлонги.Многие специалисты отмечают, что подобный подход к проблеме может повысить популярность баров и вернет часть культуры, которая с ходом времени утрачивается.