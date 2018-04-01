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| | Бары для голых посетителей набирают популярность в Европе

Бары для голых посетителей набирают популярность в Европе

Сегодня, 11:22
Владельцы питейных заведений полагают, что у них появилась прекрасная возможность вернуть в бары тех людей, которые предпочитают покупать спиртное в супермаркетах. Внимание посетителей может привлечь возможность выпить полностью обнаженным.

Бары для голых посетителей набирают популярность в Европе

 

Сеть баров Streakers столкнулась с нежеланием британских властей поддержать их инициативу, так как голые посетители баров не самая лучшая аудитория. Однако им удалось добиться разрешения и первое из заведений открылось в одной из центральных частей Лондона.

Также владельцы Streakers планируют расширить сеть за пределы Великобритании, планируя открыться в нескольких городах Европейского союза. Они уже направили запросы в Париж, Мадрид и Берлин.

Известно, что в лондонском заведении работают голые бармены, туалеты не имеют разделения по половому признаку, а также есть закрытый внутренний двор, в котором имеются шезлонги.

Многие специалисты отмечают, что подобный подход к проблеме может повысить популярность баров и вернет часть культуры, которая с ходом времени утрачивается.
Павел Селивёрстов
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