Бары для голых посетителей набирают популярность в Европе

Сеть баров Streakers столкнулась с нежеланием британских властей поддержать их инициативу, так как голые посетители баров не самая лучшая аудитория. Однако им удалось добиться разрешения и первое из заведений открылось в одной из центральных частей Лондона.
Также владельцы Streakers планируют расширить сеть за пределы Великобритании, планируя открыться в нескольких городах Европейского союза. Они уже направили запросы в Париж, Мадрид и Берлин.
Известно, что в лондонском заведении работают голые бармены, туалеты не имеют разделения по половому признаку, а также есть закрытый внутренний двор, в котором имеются шезлонги.
Многие специалисты отмечают, что подобный подход к проблеме может повысить популярность баров и вернет часть культуры, которая с ходом времени утрачивается.
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