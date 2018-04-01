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| | Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж

Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж

Сегодня, 08:49
В Сети стремительно набирает популярность новый челлендж, смысл которого заключается в том, чтобы буквально "занюхать" в себя презерватив. И хотя процесс может показаться забавным, врачи предупреждают о смертельной опасности.

Занюхай презерватив: Молодёжь поглощает новый опасный челлендж

 

Первые ролики подобного содержания стали появляться ещё в 2013 году, но популярность чудо-игра обретает только сейчас. Популяризироваться она начала среди подростков США. Они засовывают расправленный презерватив в ноздрю, вдыхая его так сильно, как могут, а после достают его через рот.

Это зрелище комично и омерзительно одновременно. Но более того, оно очень опасно. Первое неприятное последствие такого увлечения – смерть. Предмет может просто застрять на любом этапе «занюхивания», что приведёт к асфиксии. Менее трагичными, но не более приятными, обязательно окажутся: повреждение слизистой оболочки носа, что важно для функции носа, развитие аллергий и инфекций. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от глупой забавы.
Елизавета Трюфель
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