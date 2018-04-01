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| | В Калифорнии робот ходил на пары вместо студентки

В Калифорнии робот ходил на пары вместо студентки

Сегодня, 09:51
В университете Калифорнии одна из студенток придумала необычный способ, как посещать пары, находясь при этом дома. Вместо неё занятия посещал робот, который слушал и записывал лекции и практические занятия.

В Калифорнии робот ходил на пары вместо студентки

 

Из-за беременности доктора назначили девушке 3 недели постельного режима. Однако студентка юридического факультета не желала пропускать занятия и придумала необычный выход из ситуации. Она прибегла к помощи робота, который передвигается с помощью гусениц, и при наличии доступа в интернет может включить видеосвязь. Преподаватели университета только обрадовались такому рвению к знаниям среди студентов.

В Калифорнии робот ходил на пары вместо студентки

 

Девушка опасалась, что ей придётся брать академический отпуск, что не входило в её планы, но вышло так, что ни одной пары она не пропустила. Сам робот представляет собой передвижной планшет, на экране которого отображается лицо слушателя. Он обошёлся студентке в 3000 долларов США и был приобретён в интернете.

По заявлению преподавателей, студенты с ограниченными физическими возможностями используют роботов такого плана. По словам разработчиков этого чудо устройства, и них имеются готовые модели, которые выпустят в ближайшее время, и они будут пользоваться спросом.
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