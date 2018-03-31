На видео попало, как американский пилот после посадки целовал землю

В интернете появилось видео, на котором пилот небольшого воздушного лайнера целовал землю после жесткой посадки. Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс в штате Флорида.
Сообщается, что пилотом оказался инструктор одной из летных школ флоридского города. Мужчина проводил тренировку своего ученика. Сам полет прошел как обычно, но во время приземления возникли проблемы с шасси. Из-за этой неполадки самолет носом пропахал посадочную полосу, пока не остановился.
Когда пилоты вышли из воздушного судна и поняли, что все прошло не так плохо, как думалось, один из них упал на колени и начал целовать землю. Запись тронула почти всех пользователей интернете. Некоторые из них даже признались, что при таком происшествии поступили точно так же.
Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).
На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru
При использовании, копировании, цитировании
публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости,
ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.