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| | На видео попало, как американский пилот после посадки целовал землю

На видео попало, как американский пилот после посадки целовал землю

Сегодня, 19:56
В интернете появилось видео, на котором пилот небольшого воздушного лайнера целовал землю после жесткой посадки. Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс в штате Флорида.

На видео попало, как американский пилот после посадки целовал землю

 

Сообщается, что пилотом оказался инструктор одной из летных школ флоридского города. Мужчина проводил тренировку своего ученика. Сам полет прошел как обычно, но во время приземления возникли проблемы с шасси. Из-за этой неполадки самолет носом пропахал посадочную полосу, пока не остановился.

 
Когда пилоты вышли из воздушного судна и поняли, что все прошло не так плохо, как думалось, один из них упал на колени и начал целовать землю. Запись тронула почти всех пользователей интернете. Некоторые из них даже признались, что при таком происшествии поступили точно так же.

Анна Котова
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