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| | Более шестисот автомобилей застряли на польско-украинской границе

Более шестисот автомобилей застряли на польско-украинской границе

Сегодня, 18:36
На государственной границе между Украиной и Польшей стоят более шестисот автомобилей. Транспортные средства застряли в огромной пробке возле пункта пропуска «Ягодин». Сообщается, что автомобили направлялись на территорию Украины.

Более шестисот автомобилей застряли на польско-украинской границе

 

Сообщение о заторе предоставила погранслужба Украины. Также стало известно, что пробки наблюдаются и на других пропускных пунктах. По состоянию на 11 часов утра возле «Ягодина» насчитывалось примерно шестьсот автомобилей, и еще по 300 машин возле населенных пунктов Краковец и Шегини.

Пробки возникли из-за того, что многие украинцы возвращаются из Польши, чтобы отпраздновать Пасху в кругу родных. В сторону Польши автомашины проезжают свободно. В связи со сложившейся ситуацией, чиновники Госпогранслужбы советуют желающим пересечь границу предварительно ознакомиться с загруженностью КПВВ.

Предположительно, такая обстановка на границе будет наблюдаться несколько дней. Пограничные службы уверяют, что делают все возможное для обеспечения комфортного и быстрого пересечения кордона и призывают водителей не пытаться схитрить на обгоне впереди стоящих машин.
Дарья Светозарова
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