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| | Тереза Мэй приобрела собственный портрет за 110 фунтов стерлингов

Тереза Мэй приобрела собственный портрет за 110 фунтов стерлингов

Сегодня, 17:28
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно сделала интересное приобретение. Зарубежные масс-медиа сообщают, что глава правительства Соединенного Королевства заплатила 110 фунтов за портрет, на котором ее изобразили в момент знаменательного для страны события.

Тереза Мэй приобрела собственный портрет за 110 фунтов стерлингов

 

Картину масляными красками написал известный британский живописец Джеймс Дрейк. Он нарисовал премьер-министра в ту минуту, когда госпожа Мэй подписывала о документ о выходе Великобритании из Евросоюза. Глава британского Кабмина на картине сидит за своим рабочим столом в кабинете на Даунинг-стрит. В руке госпожа Мэй держит черную перьевую ручку и собирается поставить на документ автограф, чем даст ход статье 50 о выходе из ЕС. Данное послание было адресовано президенту Европейского совета Дональду Туску.

 

Полотно художник подарил главе правительства еще в конце 2017-го, но по британским законам, если стоимость подарка выше 140 фунтов, высокопоставленный получатель должен заплатить разницу из личных средств. В итоге Терезе Мэй пришлось доплатить 110 фунтов стерлингов. Она заявила, что художник изобразил эпохальный для страны момент. Ровно через год Великобритания покинет ЕС, и до 31 декабря 2020 года будет находиться в промежуточном этапе.
Дарья Светозарова
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