Неудачные попытки Трампа поцеловать Хоуп Хикс высмеяли в Сети

Действия американского лидера Дональда Трампа в очередной раз вызвали смех у пользователей в Сети. Многие люди не смогли сдержать смеха, увидев, как Трамп безуспешно два раза пытается подарить свой поцелуй Хоуп Хикс.

Хоуп Хикс отныне не является главой Белого дома по связям с общественностью, а Дональд Трамп, провожая знойную красавицу, решил одарить её своими поцелуями. Заметим, что обе попытки Трампа поцеловать Хикс были провалены, так как Хоуп не очень-то хотела прикасаться к пожилому обольстителю, держа своё лицо не безопасном расстоянии от президента США. Смех пользователей в Сети вызвали не только нелепые действия американского лидера, но и сама Хоуп, которая ушла от Трампа с хитрой улыбкой на лице, осознавая, что отказала самому президенту США.

Александр Вест

Многие пользователи заметили, что Хоуп Хикс вытерла свою ладонь о пиджак после того, как пожала руку президенту, что, по их мнению, может вызвать у смелой девушки определённые проблемы в будущем.