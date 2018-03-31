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| | Неудачные попытки Трампа поцеловать Хоуп Хикс высмеяли в Сети

Неудачные попытки Трампа поцеловать Хоуп Хикс высмеяли в Сети

Сегодня, 15:57
Действия американского лидера Дональда Трампа в очередной раз вызвали смех у пользователей в Сети. Многие люди не смогли сдержать смеха, увидев, как Трамп безуспешно два раза пытается подарить свой поцелуй Хоуп Хикс.

Неудачные попытки Трампа поцеловать Хоуп Хикс высмеяли в Сети

 

Хоуп Хикс отныне не является главой Белого дома по связям с общественностью, а Дональд Трамп, провожая знойную красавицу, решил одарить её своими поцелуями. Заметим, что обе попытки Трампа поцеловать Хикс были провалены, так как Хоуп не очень-то хотела прикасаться к пожилому обольстителю, держа своё лицо не безопасном расстоянии от президента США. Смех пользователей в Сети вызвали не только нелепые действия американского лидера, но и сама Хоуп, которая ушла от Трампа с хитрой улыбкой на лице, осознавая, что отказала самому президенту США.

Неудачные попытки Трампа поцеловать Хоуп Хикс высмеяли в Сети

 

Неудачные попытки Трампа поцеловать Хоуп Хикс высмеяли в Сети

 

Многие пользователи заметили, что Хоуп Хикс вытерла свою ладонь о пиджак после того, как пожала руку президенту, что, по их мнению, может вызвать у смелой девушки определённые проблемы в будущем.
Александр Вест
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