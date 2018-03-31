Японцы стали убийцами 333 китов, нарушив запрет

Японцы стали убийцами 333 китов, нарушив запретСегодня, 15:42
Напомним, что ранее общество преследовало китобоев и других моряков, нарушающих закон. Однако в этом году оно объявило, что не планирует подобных рейдов.
Япония, как и другие страны, подписала закон, который запрещает охоту на китов. И всё же страна нашла способ убивать морских животных, «не нарушая» закон. По официальным данным, китов убивают с целью исследования, однако, потом становятся предметом торговли японских предпринимателей. Столица страны Токио не отрицает этот факт.
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