Японцы стали убийцами 333 китов, нарушив запрет

Китобои из Японии прибыли в порт Симоносеки с грузом, состоящим из 333 китов вида «малые полосатики». Киты были убиты в Антарктиде, что нарушило запрет.

В порту Симоносеки на Хонсю были привезены трупы 333 китов вида «малые полосатики». В ноябре китобои отправились в Антарктиду на пяти кораблях. Как утверждает администрация города, моряки не наткнулись на патруль Общества охраны морской фауны.Напомним, что ранее общество преследовало китобоев и других моряков, нарушающих закон. Однако в этом году оно объявило, что не планирует подобных рейдов.Япония, как и другие страны, подписала закон, который запрещает охоту на китов. И всё же страна нашла способ убивать морских животных, «не нарушая» закон. По официальным данным, китов убивают с целью исследования, однако, потом становятся предметом торговли японских предпринимателей. Столица страны Токио не отрицает этот факт.