Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах

Ежедневные сотни оргазмов и огромный бюст. Эксперты рассказали о наиболее удивительных секс-рекордах на планете.

Никита Готский

Секс является интимной темой, не для широких масс. Но и здесь не обошлось без достижений, к тому же официально фиксируемых. Эксперты решили рассказать о самых интересных и шокирующих.Британка Сара Карме каждый день испытывает 200 оргазмов. Всему виной физические аномалии, которые связаны с сильными приливами крови к половым органам. Такое отклонение мешает девушке нормально жить, сейчас ее главная мечта - спокойствие в жизни.Жительница Шотландии Клара Кидмор в 2011 году скончалась в возрасте 108 лет. По ее словам, она смогла столько прожить из-за целомудрия. Воздерживалась от любовных ласк женщина из-за отсутствия желания заниматься сексом. Также можно вспомнить и Энни Тернер, у нее самая большая в мире грудь, которая весит целых 50 килограммов.В список других пикантных рекордов вошел и наибольший член у жителя Гонконга Мо Ка Ванга, с его помощью он поднял 113,5 килограммов. Мировое достижение по числу интимных актов в день установила американка Лиза Спаркс, она отдалась 919 мужчинам за 22 часа, а самая старая проститутка живет живет в Британии. За час работы 87-летняя Шейле Фогель берет 500 евро.