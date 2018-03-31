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Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах

Сегодня, 14:56
Ежедневные сотни оргазмов и огромный бюст. Эксперты рассказали о наиболее удивительных секс-рекордах на планете.

Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах

 

Секс является интимной темой, не для широких масс. Но и здесь не обошлось без достижений, к тому же официально фиксируемых. Эксперты решили рассказать о самых интересных и шокирующих.

Британка Сара Карме каждый день испытывает 200 оргазмов. Всему виной физические аномалии, которые связаны с сильными приливами крови к половым органам. Такое отклонение мешает девушке нормально жить, сейчас ее главная мечта - спокойствие в жизни.

Жительница Шотландии Клара Кидмор в 2011 году скончалась в возрасте 108 лет. По ее словам, она смогла столько прожить из-за целомудрия. Воздерживалась от любовных ласк женщина из-за отсутствия желания заниматься сексом. Также можно вспомнить и Энни Тернер, у нее самая большая в мире грудь, которая весит целых 50 килограммов.

В список других пикантных рекордов вошел и наибольший член у жителя Гонконга Мо Ка Ванга, с его помощью он поднял 113,5 килограммов. Мировое достижение по числу интимных актов в день установила американка Лиза Спаркс, она отдалась 919 мужчинам за 22 часа, а самая старая проститутка живет живет в Британии. За час работы 87-летняя Шейле Фогель берет 500 евро.
Никита Готский
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