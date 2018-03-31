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| | В Шанхае запустили автоматическую ветку метро

В Шанхае запустили автоматическую ветку метро

Сегодня, 14:11
Стало известно, что 31 марта в Шанхае запустили пробную полностью автоматическую ветку рельсового транспорта.

В Шанхае запустили автоматическую ветку метро

 

Сообщается, что новая линия будет проходить в шанхайской провинции Миньхан. Длинна составит примерно 6,7 километров. Данная ветка получила название «Пуцзян». На линии отстроят шесть станций, а по рельсам пустят беспилотные поезда. Отметим, что за все технические неполадки ответственность ложится на компанию Shanghai Keolis, которая также будет отвечать за эксплуатацию ветки. Глава правления Shanghai Keolis Тянь Ифэн проинформировал, что на новой линии наземного транспорта будет применяться автоматическая беспилотная система управления мирового уровня. За безопасностью начнут наблюдать специалисты с помощью системы наблюдения.

После того, как линию «Пуцзян» отдадут в эксплуатацию, то общая площадь рельсовых веток Шанхая возрастет до 673 километра. Также возрастет количество станций – 395, среди которых еще и 53 пересадочные станции.
Анна Котова
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