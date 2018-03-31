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| | МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Сегодня, 13:47
Пхеньян вскоре намерен провести новые ядерные испытания вблизи своих территорий. Об этом заявили в японском МИД.

МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

 

По словам главы ведомства Таро Коно, в данный момент идет вывоз земли из тоннеля, где КНДР в прошедшем году проводила ядерное испытание. Министр утверждает, что республика со всей внимательностью проводит подготовку к предстоящему испытанию. Об источнике таких сведений в МИД Японии не сообщили.

Ракетная программа КНДР началась в 60-х годах, когда СССР передал Пхеньяну ряд ракетных комплексов "Луна" с неуправляемой дальностью действия в 45 километров. На их платформе корейцы спроектировали собственные аналоги: боеголовки "Хвасон". Уже через десятилетие инженеры Северной Кореи участвовали создании баллистической жидкостной ракеты DF-61 с дальностью действия в 600-1000 километров. Всего у КНДР насчитывается 11 ядерных ракетных комплексов.
Никита Готский
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