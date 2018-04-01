Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | Разноглазый мальчик с заячьей губой приютил похожую на него кошку

Разноглазый мальчик с заячьей губой приютил похожую на него кошку

Сегодня, 04:30
В США в штате Оклахома живет разноглазый мальчик с заячьей губой. Мэддену семь лет, и он долго испытывал комплекс неполноценности из-за своей странной внешности. Все изменилось после того, как ребенок нашел похожую на себя кошку. Мать Мэддена называет это судьбой.

Разноглазый мальчик с заячьей губой приютил похожую на него кошку

 

Мальчик страдает редчайшим заболеванием, которое встречается только у 1% жителей Земли. Недуг называется гетерохромия иридиум. При этой болезни у человека от рождения появляется заячья губа и глаза разного цвета. Когда Мэдден поступил в школу, то столкнулся с насмешками и равнодушием сверстников. Ребята обзывали его и не хотели дружить, так как он выделялся из толпы, подобно белой вороне. Мальчик расстраивался из-за такого отношения одноклассников и не желал учиться.

Однажды мать Мэддена заметила странную кошку. У нее тоже глаза разного цвета и заячья губа. Женщина решила, это знак судьбы и приютила животное. Когда мальчик увидел кошку, похожую на него, он заплакал от радости. Теперь школьник не чувствует себя одиноким в этом мире. У него есть настоящий друг и они прекрасно проводят время вместе.

Мать разноглазого мальчика с заячьей губой призывает людей проявлять терпимость при общении с окружающими. У каждого человека есть недостатки, но главное – это красота души. Если она чистая, то не стоит беспокоиться о непривлекательной внешности.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Китае младенец остался жив, пролежав неделю в могиле
В Китае младенец остался жив, пролежав неделю в могиле

На юге Китая был младенец был найден живым, который почти неделю пролежал в могиле в коробке, от верной гибели его спасла случайная прохожая. Выяснилось, что

В США орел утащил в когтях домашнюю кошку
В США орел утащил в когтях домашнюю кошку

В штате Миннесота США орел схватил домашнюю кошку, и утащил ее в когтях. Данное происшествие было запечатлено на видео.

На Сахалине спасли застрявшую кошку, просидевшую в окне два дня
На Сахалине спасли застрявшую кошку, просидевшую в окне два дня

На Сахалине спасли застрявшую кошку, просидевшую в окне два дня. Инцидент произошел в жилом доме Корсакова. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости