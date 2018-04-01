Разноглазый мальчик с заячьей губой приютил похожую на него кошку

В США в штате Оклахома живет разноглазый мальчик с заячьей губой. Мэддену семь лет, и он долго испытывал комплекс неполноценности из-за своей странной внешности. Все изменилось после того, как ребенок нашел похожую на себя кошку. Мать Мэддена называет это судьбой.

Домбровский Сергей

Мальчик страдает редчайшим заболеванием, которое встречается только у 1% жителей Земли. Недуг называется гетерохромия иридиум. При этой болезни у человека от рождения появляется заячья губа и глаза разного цвета. Когда Мэдден поступил в школу, то столкнулся с насмешками и равнодушием сверстников. Ребята обзывали его и не хотели дружить, так как он выделялся из толпы, подобно белой вороне. Мальчик расстраивался из-за такого отношения одноклассников и не желал учиться.Однажды мать Мэддена заметила странную кошку. У нее тоже глаза разного цвета и заячья губа. Женщина решила, это знак судьбы и приютила животное. Когда мальчик увидел кошку, похожую на него, он заплакал от радости. Теперь школьник не чувствует себя одиноким в этом мире. У него есть настоящий друг и они прекрасно проводят время вместе.Мать разноглазого мальчика с заячьей губой призывает людей проявлять терпимость при общении с окружающими. У каждого человека есть недостатки, но главное – это красота души. Если она чистая, то не стоит беспокоиться о непривлекательной внешности.