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| | В Мексике во время раскопок была обнаружена могила с массовыми захоронениями

В Мексике во время раскопок была обнаружена могила с массовыми захоронениями

Вчера, 23:30
В Мексике в штате Сакатекас в пятницу археологами было найдено восемь тайных массовых могил с человеческими скелетами.

В Мексике во время раскопок была обнаружена могила с массовыми захоронениями

 

Могилы, обнаруженные в штате Сакатекас в Мексике, являются не древним захоронением, а скорее всего массовым убийством преступной группировкой, которое произошло не в столь давнем периоде времени. Среди восьми могил было найдено тринадцать трупов, среди которых есть и женщины. Возраст убитых составляет приблизительно от 15 до 60 лет. Состояние человеческих останков находится в таком состоянии, что процедура идентификации без специальных исследований невозможна.

Ранее в Мексике уже были обнаружены массовые захоронения в штатах Морелос, Герерро и Веракрус, которые, по мнению властей, являются устранениями массовых убийств бандитскими группировками.
Пелагея Лебединская
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