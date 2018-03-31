В Мексике во время раскопок была обнаружена могила с массовыми захоронениями

В Мексике в штате Сакатекас в пятницу археологами было найдено восемь тайных массовых могил с человеческими скелетами.

Пелагея Лебединская

Могилы, обнаруженные в штате Сакатекас в Мексике, являются не древним захоронением, а скорее всего массовым убийством преступной группировкой, которое произошло не в столь давнем периоде времени. Среди восьми могил было найдено тринадцать трупов, среди которых есть и женщины. Возраст убитых составляет приблизительно от 15 до 60 лет. Состояние человеческих останков находится в таком состоянии, что процедура идентификации без специальных исследований невозможна.Ранее в Мексике уже были обнаружены массовые захоронения в штатах Морелос, Герерро и Веракрус, которые, по мнению властей, являются устранениями массовых убийств бандитскими группировками.