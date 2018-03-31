Бельгия откажется от АЭС к 2025 году

Мишель отметил, что такое решение принято в соответствии с программой гарантии безопасности электроснабжения и соблюдения оглашений по климату. В ближайшие семь лет Брюссель намерен полностью перейти к ветрогенерации, как источнику получения электричества. Предтечей данного решения стала живая цепь, которую выстроили активисты в 2017 году. По протяженности она достигла 90 километров. Участники акции потребовали от руководства страны позакрывать все АЭС в Бельгии и полностью отказаться от ядерной энергетики.
Подписчики премьер-министра в Twitter одобрительно прокомментировали это решение бельгийского правительства. Они выразили искреннюю благодарность властям за заботу об экологии и будущем страны.
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