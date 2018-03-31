Бельгия откажется от АЭС к 2025 году

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Брюссель откажется от атомных электростанций полностью уже к 2025году. Об этом глава бельгийского правительства написал в своем Twitter. Ранее «Энергетический пакт», в котором прописана вся процедура, обсудили и утвердили на Совете министров.

Дарья Светозарова

Мишель отметил, что такое решение принято в соответствии с программой гарантии безопасности электроснабжения и соблюдения оглашений по климату. В ближайшие семь лет Брюссель намерен полностью перейти к ветрогенерации, как источнику получения электричества. Предтечей данного решения стала живая цепь, которую выстроили активисты в 2017 году. По протяженности она достигла 90 километров. Участники акции потребовали от руководства страны позакрывать все АЭС в Бельгии и полностью отказаться от ядерной энергетики.Подписчики премьер-министра в Twitter одобрительно прокомментировали это решение бельгийского правительства. Они выразили искреннюю благодарность властям за заботу об экологии и будущем страны.