Прах Стивена Хокинга поместят в нишу пантеона Вестминстерского аббатства

Сегодня, 31 марта, на территории Кембриджа должна состояться церемония прощания с выдающимся физиком Стивеном Хокингом. Урну с прахом одного из величайших ученых современности захоронят в пантеоне Вестминстерского аббатства.

Пойда Анна

Стивен Хокинг, появившийся на свет со смертельно опасным и неизлечимым недугом, боковым амиотрофическим склерозом, несмотря на прогнозы врачей, которые не верили, что он проживет больше двух лет, скончался на 76-м году жизни. При этом ученый сохранил ясное сознание до своей последней минуты на Земле, сделав человечеству несколько предупреждений, связанных с концом света.Свой последний покой Хокинг найдет в пантеоне рядом с захоронениями таких гениев мысли как Чарльз Дарвин и Исаак Ньютон. Выбор места упокоения неслучайно пал именно на Кембридж, где он преподавал на протяжении довольно длительного периода, хотя на прах ученого претендовал и Оксфорд, колыбель его жизни, где он родился.