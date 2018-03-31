Депутат Верховной Рады независимой страны Евгений Мураев уверен, что Украине больше не доверяет Запад. Именно такое отношение президент Пётр Порошенко заслужил для своей страны сам.

Дарья Дмитриева

Интерес мировых чиновников и доверие к Украине за последние четыре года пострадало сильнейшим образом. Такую особенность в политике заметил депутат ВР Евгений Мураев. Он уверен, что такое отношение к стране вызвано именно из-за её возглавляющего лидера, который представляет Украину на всевозможных конференциях и сделках. Мураев огорчён такими событиями, ведь очень плохо, что Украине теперь никто не верит.На конференции по безопасности в Мюнхене Пётр Порошенко все 15 минут своего выступления то и дело, что обвинял Россию во всех бедах Украины. Там было место и «гибридной войне», и хакерским атакам, даже мигрантам в Европе. Все считают, что президент превратил дипломатические отношения своей страны с другими в настоящее попрошайничество.