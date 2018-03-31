В Сирии террористы разрушили древний археологический памятник

В восточной части Сирии участники запрещенной в России организации ИГИЛ* разрушили город Тель-Харири, являющийся древним археологическим памятником. Информацию об этом предоставил Махмуд Хаммуд, руководитель управления древностей и музеев САР.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Анна Котова

Сообщается, что в Мари из Дамаска прибыли специалисты, которые и оценили нанесенный ущерб памятнику. Отметим, что примерно в третьем веке до нашей эры данный объект считался столицей государства. Махмуд Хаммуд сообщает, что боевики террористической организации за четыре года существования разрушили почти все исторические ценности.Эксперт проинформировал, что разрушения коснулись палаца правителя Зимри-Лима, зиккурата в поселении и храма Дагану. Помимо этого террористы ликвидировали навес, который защищал строение от погодных условий. Террористы начали вести собственные раскопки, чтобы найденные артефакты продать контрабандистам. Хаммуд сообщил, что в ближайшее время власти Сирии собираются принять меры по обеспечению защиты исторических ценностей Мари.